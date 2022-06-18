Российские оккупанты продолжают штурм Украины на многих направлениях и обстрел мирных городов. Враг несет огромные потери, но, к сожалению, гибнут и наши невероятные герои.

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Гибель Алексея Ягодки

Стало известно о том, что в Николаеве погиб Алексей Ягодка. Он был добровольцем и служил в полку связи. Без отца остались трое детей.

Ранее Алексей был политиком одесской ячейки партии "Голос". Два года он активно работал, участвовал во всех мероприятиях, пытался помочь всем, кто обращался за помощью. Герой имел три высших образования и пытался сделать все, чтобы сделать Украину лучше.

Война России против Украины: последние новости

Во временно оккупированном Херсоне россияне начали искать брошенные украинцами квартиры. Они собрались расселять там сотрудников ФСБ. Те уже даже успели позавозить в город свои семьи, сейчас они проживают в гостинице "Оптима". Впрочем, гостиничные условия оккупантам надоели: они, видите ли, хотят чувствовать себя, как дома.

Россияне войной против Украины сумели достичь лишь одной цели: теперь их яростно ненавидит каждый украинец. Разрыв всех образовательных и культурных связей с врагом уже набрал обороты. К этому присоединился и Николаев, где с нового учебного года не будет ни одного русскоязычного класса.

ВСУ удалось установить данные почти 4 тысяч россиян, которых наши воины сделали "хорошими". Подавляющее большинство – дагестанцы и буряты. Гнать на войну жителей Москвы или Питера оккупанты боятся, поэтому забрасывают фронт "пушечным мясом" из бедных регионов, а таких в России хватает.

В Северодонецке продолжаются горячие бои, безопасная эвакуация людей из города просто невозможна. Большое количество гражданского населения прячется на предприятии "Азот". Оккупанты заявили, что организуют "гумкоридор" для эвакуации, но верить им нельзя – придерживаться обещаний враг не собирается, и доверие к нему может стоить жизни.

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