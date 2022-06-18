Керівник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сергій Стрюк повідомив про ситуацію в місті. Ворог мріяв окупувати його до 10 червня, але воїни ЗСУ поламали цей план росіян та героїчно тримають оборону населеного пункту.

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Евакуація з Сєвєродонецька неможлива

Як повідомив Олександр Стрюк, ситуація у Сєвєродонецьку дуже складна, але нашим героїчним ЗСУ вдається її контролювати. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Ворог проводить штурм міста одразу в декількох напрямках. Росіяни намагалися прорватися через довколишні села та завдав їм потужних ударів, але наші воїни зуміли відкинути окупантів та залишитись на своїх позиціях.

У самому місті тривають дуже запеклі бої. Також ворог знищує "Азот", практично розкладаючи його на частини. Що стосується евакуації мирного населення, то вивозити людей вдається тільки з Лисичанська, та й то дуже невеликими групами, щоб нікого не наражати на небезпеку.

Росіяни начебто оголосили "гумкоридор" для мешканців Сєвєродонецька, які перебувають на "Азоті", але вірити їм ніхто не збирається – вони вже багато разів просто розстрілювали евакуаційні колони.

Ця "евакуація" небезпечна. Всі знають про перевірки, "фільтраційні табори". Напрямок цієї "евакуації" теж не визначений. Немає жодних гарантій, що росіяни просто не вб'ють усіх, хто їм повірив. Це дуже небезпечно,

– сказав Стрюк.

Ситуація на фронті: коротко про головне

Росіяни на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя почали збільшувати кількість своєї техніки та активно працювати над укріпленням позицій. Ворог починає забувати про наступальні дії та готуватися до контрнаступу героїчних ЗСУ.

Майстерні захисники та захисниці не втомлюються завдавати російським окупантам нових втрат. У пригоді стає й зброя наших друзів – британські гаубиці допомогли знищити ворожий танк та 2 БМП разом з екіпажем.



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