Тараса Шевченко почтили в Арабских Эмиратах: трогательное видео

Ежегодные общественные Шевченковские чтения состоялись в Дубае, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Это мероприятие – уже четвертое подряд. Здесь не только чтят великого Кобзаря, но и демонстрируют единство украинской общины за рубежом.

Об этом сообщили на странице в Facebook Украинской школы в ОАЭ.

Читайте также: "Квантовый скачок Шевченко" покажут на выставке в Эмиратах

Цель проведения Шевченковских чтений в ОАЭ – не только чествование памяти гениального поэта, а также единение украинцев, которые проживают за пределами Украины.

Это наше проявление уважения и любви к Кобзаревому слову, к нашей Родине,

– рассказал организатор мероприятия Олег Копач агентству Укринформ.

Участие в чтениях обычно берут украинские дипломаты, ученики Украинской школы "София" в Дубае, творческий коллектив "Червона Калина" и другие. Мероприятие неформальное, то есть любой из присутствующих может выйти на сцену и прочитать или спеть любимое произведение Шевченко.

Смотрите видео, как происходили Шевченковские чтения в ОАЭ: