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      Тараса Шевченко почтили в Арабских Эмиратах: трогательное видео

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      Шевченковские чтения в ОАЭ
      Шевченковские чтения в ОАЭ / UkrainianSchoolintheUAE

      Ежегодные общественные Шевченковские чтения состоялись в Дубае, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Это мероприятие – уже четвертое подряд. Здесь не только чтят великого Кобзаря, но и демонстрируют единство украинской общины за рубежом.

      Об этом сообщили на странице в Facebook Украинской школы в ОАЭ.

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      Цель проведения Шевченковских чтений в ОАЭ – не только чествование памяти гениального поэта, а также единение украинцев, которые проживают за пределами Украины.

      Это наше проявление уважения и любви к Кобзаревому слову, к нашей Родине,
      – рассказал организатор мероприятия Олег Копач агентству Укринформ.

      Участие в чтениях обычно берут украинские дипломаты, ученики Украинской школы "София" в Дубае, творческий коллектив "Червона Калина" и другие. Мероприятие неформальное, то есть любой из присутствующих может выйти на сцену и прочитать или спеть любимое произведение Шевченко.

      Смотрите видео, как происходили Шевченковские чтения в ОАЭ:

       

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      Теги: Новости Украины Новости культуры ОАЭ Тарас Шевченко
      Источник: 24 канал
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