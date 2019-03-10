Тараса Шевченка вшанували в Арабських Еміратах: зворушливе відео

Щорічні громадські Шевченківські читання відбулися у Дубаї, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Цей захід – уже четвертий поспіль. Тут не лише вшановують великого Кобзаря, а й демонструють єдність української громади за кордоном.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Української школи в ОАЕ.

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Мета проведення Шевченківських читань в ОАЕ – не лише вшанування пам'яті геніального поета, а також єднання українців, які проживають поза межами України.

Це наш вияв поваги й любові до Кобзаревого слова, до нашої Батьківщини,

– розповів організатор заходу Олег Копач агентству Укрінформ.

Участь у читаннях зазвичай беруть українські дипломати, учні Української школи "Софія" в Дубаї, творчий колектив "Червона Калина" та інші. Захід неформальний, тобто будь-хто з присутніх може вийти на сцену і прочитати чи заспівати улюблений твір Шевченка.

Дивіться відео, як відбувалися Шевченківські читання в ОАЕ: