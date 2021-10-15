Уже с началом отопительного сезона стоимость голубого топлива для них может вырасти до 40%. И поэтому, отметили предприниматели, их бизнес находится на грани закрытия.

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Те, кто удержится на плаву, будет вынужден повышать стоимость своих услуг или товаров. Предприниматель Иван Хмеливский рассказал, что если в 2020 году, например, за помещение в 150 квадратных метров приходилось оплачивать 12 тысяч гривен в месяц за газ, то он даже представить не может, какие цифры будут в 2021 году.

Такие люди, как мы, не смогут себе позволить. Во-первых, надо заплатить за аренду, во-вторых, надо заплатить такую высокую цену за газ. И это однозначно повлияет на стоимость абонемента, в результате оно отразится на людях,

– сказал Иван Хмеливский.

В то же время предпринимательница Оксана Рубаняк пояснила, что у ее семьи – частный бизнес по выпечке хлебобулочных изделий, и повышение цен на газ повлияет на повышенные цен на продукцию.

Тарифный протест в Ивано-Франковске: смотрите видео

"Сейчас в среднем хлеб стоит 13 гривен за единицу, если на 80% увеличится цена на газ – соответственно на столько же увеличится цена на хлеб", – отметила предпринимательница.

Тарифы на газ меняются ежемесячно

В то же время в "Ивано-Франковскгаз сбыте" объяснили, что спрогнозировать тариф на газ до конца года невозможно. Ведь ежемесячно цены меняются, как на европейских биржах, так и на украинской.

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"Почему происходит такой резкий рост стоимости природного газа? Дело в том, что российский "Газпром" создал на рынке искусственный дефицит", – сказал Игорь Марковский, пресс-секретарь "Ивано-Франковскгаз Сбыта".

Сейчас предприниматели будут писать петиции к местной власти, чтобы через них достучаться до правительства. Если же их не услышат, нацелены действовать радикально – устроить акцию протеста под стенами Кабмина.