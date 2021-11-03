Со своей стороны, государство обеспечит финансовую поддержку общин. Об этом заявил глава Минрегиона Алексей Чернышов во время визита на Черниговщину.

Условия этого документа должны быть выполнены по всей Украине. Чернигов не является исключением. Подчеркиваю – тарифы на отопление для людей ни в одном из регионов нашего государства в этом отопительном сезоне расти не будут! Тарифы остаются на уровне тех, что применялись в прошлом отопительном сезоне,

– заявил Алексей Чернышев.

Отметим, на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины 29 октября в Одессе стало известно, что Чернигов может стать единственным городом в Украине, где тарифы на отопление могут повыситься. Вчера, 2 октября, на официальной странице в фейсбуке мэр Чернигова сообщил, что стоимость тарифов будет сохранена:

Тарифы на централизованное отопление для населения в городе Чернигове не будут расти и остаются на уровне предыдущего отопительного сезона,

– отметил Владислав Атрошенко.

Напомним, согласно условиям Меморандума, до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду не должны расти. Цена газа составит 7,4 грн за 1 куб. м для населения и 13,6 грн за 1 куб. м для бюджетных учреждений. Также документ предусматривает договоренность о бесперебойности поставок газа.

Общины получают финансовую поддержку от государства для бесперебойной работы теплокоммунэнерго и неизменности тарифов. Со стороны государства предусматривается субвенция общинам с неудовлетворительным индексом платежеспособности уже с четвертого квартала 2021 года. В Меморандуме определены, в частности, что для неизменности тарифов в 2022 году государство направит в местные бюджеты поступления от налога с доходов физических лиц в размере 4%, что составит не менее 11 млрд грн.