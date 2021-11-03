Зі свого боку, держава забезпечить фінансову підтримку громад. Про це заявив очільник Мінрегіону Олексій Чернишов під час візиту на Чернігівщину.

Умови цього документу мають бути виконані по всій Україні. Чернігів не є винятком. Наголошую – тарифи на опалення для людей у жодному з регіонів нашої держави у цьому опалювальному сезоні зростати не будуть! Тарифи залишаються на рівні тих, що застосовувалися минулого опалювального сезону,

– заявив Олексій Чернишов.

Зазначимо, на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України 29 жовтня в Одесі стало відомо, що Чернігів може стати єдиним містом в Україні, де тарифи на опалення можуть підвищитись. Вчора, 2 жовтня, на офіційній сторінці у фейсбуці мер Чернігова повідомив, що вартість тарифів буде збережена:

Тарифи на централізоване опалення для населення в місті Чернігові не зростатимуть та залишаються на рівні попереднього опалювального сезону,

– зазначив Владислав Атрошенко.

Нагадаємо, згідно з умовами Меморандуму, до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не мають зростати. Ціна газу становитиме 7,4 гривні за 1 кубічний метр для населення та 13,6 гривні за 1 кубічний метр для бюджетних установ. Також документ передбачає домовленість про безперебійність постачання газу.

Громади отримують фінансову підтримку від держави для безперебійної роботи теплокомуненерго та незмінності тарифів. З боку держави передбачається субвенція громадам з незадовільним індексом платоспроможності вже з четвертого кварталу 2021 року. У Меморандумі визначено, зокрема, що для незмінності тарифів у 2022 році держава спрямує до місцевих бюджетів надходження від податку з доходів фізичних осіб у розмірі 4%, що становитиме не менше 11 мільярдів гривень.