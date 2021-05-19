Так считает Эдуард Мкртчан, сын еще одного совладельца "ИСД" и гендиректора корпорации Олега Мкртчана, который был осужден в 2019-м году Московским горсудом на девять лет колонии общего режима после того, как Тарута дал показания на своего бизнес-партнера следственным органам РФ.

В связи с этим Эдуард Мкртчан обратился через СМИ в НАПК, чтобы инициировать проверку соблюдения нардепом законодательства о декларировании.

Я не уверен, что Сергей Алексеевич, как народный депутат, отразил в своей декларации расходы, которые он понес при расчете с Гайдуком за его юридические траты на английский суд. Было бы неплохо чтобы Национальное агентство по предотвращению коррупции провело проверку по этому факту. Это мое официальное обращение в государственные органы",

– заявил Мкртчан в интервью "Экономической правде".

Он также напомнил, что "по решению лондонского суда, Тарута должен был погасить большую часть юридических затрат перед Гайдуком и моим отцом, но он погасил долг только перед Виталием Анатольевичем, а перед стороной Мкртчана – нет"..

Кроме того, Эдуард Мкртчан обратил внимание, как именно характеризовал британский суд уровень достоверности показаний Сергея Таруты.

"Суд неоднократно оценивал показания Таруты как лживые и нечестные. Даже королевский адвокат Таруты Фоксман вынужден был признать, что у суда могут быть сомнения в определенных частях показаний Таруты", – отмечает Эдуард Мкртчан. И добавляет: "Неудовлетворительный свидетель – это такое английское юридическое название лжеца. Это чтобы вы понимали простыми словами".