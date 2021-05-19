Так вважає Едуард Мкртчан, син ще одного співвласника "ІСД" і гендиректора корпорації Олега Мкртчана, який був засуджений у 2019-му році Московським міським судом на 9 років колонії загального режиму після того, як Тарута дав свідчення на свого бізнес-партнера слідчим органам РФ.

У зв'язку з цим Едуард Мкртчан звернувся через ЗМІ в НАЗК, щоб ініціювати перевірку дотримання нардепом законодавства про декларування.

Я не впевнений, що Сергій Олексійович, як народний депутат, зобразив у своїй декларації витрати, які він поніс при розрахунку з Гайдуком за його юридичні витрати на англійський суд. Було б непогано, щоб Національне агентство з питань запобігання корупції провело перевірку за цим фактом. Це моє офіційне звернення в державні органи,

– заявив Мкртчан в інтерв'ю "Економічній правді".

Він також нагадав, що "за рішенням лондонського суду, Тарута повинен був погасити більшу частину юридичних витрат перед Гайдуком і моїм батьком, але він погасив борг тільки перед Віталієм Анатолійовичем, а перед стороною Мкртчана – ні".

Крім того, Едуард Мкртчан звернув увагу, як саме характеризував британський суд рівень правдивості показань Сергія Тарути.

"Суд неодноразово оцінював показання Тарути як брехливі та нечесні. Навіть королівський адвокат Тарути Фоксман змушений був визнати, що у суду можуть бути сумніви в певних частинах показань Тарути", – зазначив Едуард Мкртчан. І додав: "Незадовільний свідок – це таке англійська юридична назва брехуна. Це щоб ви розуміли простими словами".