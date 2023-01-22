9 января неподалеку от поселка Дилиевка Донецкой области вражеский "шахид" попал в машину, где находилась разведчица 24-й ОМБр имени короля Даниила.

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Недавно на фронте Татьяна вышла замуж. Мужчина вспоминает, что девушка была бесстрашна.

Она была самая бесстрашная. Когда были первые прорывы на Попасную, она участвовала в первых мобилизованных разведывательных группах, встречала врага,

– рассказал мужчина Татьяны с позывным "Стич".

По словам родственников, девушка стремилась выстроить военную карьеру.

Татьяне-Анастасии Мациевской, по словам ее мужа, после гибели присвоили звание сержанта. А также вручили орден за мужество 1-й степени посмертно.

"Кто как не я": военная чувствовала долг перед страной

"Она уже два года в армии. Ушла и говорила: "Кто, как не я?". Ну такая она с детства. И в украинской одежде все время, в школе", – вспомнил дедушка погибшей Владимир Гавришко.

Чин похорон состоялся в поселке Ивано-Франковское. Проститься с погибшей военной пришли ее родственники, коллеги и друзья.

Прощание с погибшей 21-летней разведчицей / Фото Общественное



Провести в последний путь девушку пришли родные и друзья / Фото



Церемония прощания с Татьяной-Анастасией Мациевской / Фото Общественное

24 Канал выражает соболезнования родным и друзьям погибшей. Наши сердца в скорби.