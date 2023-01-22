9 січня неподалік селища Диліївка на Донеччині ворожий "шахід" влучив у машину, де перебувала розвідниця 24-ої ОМБр імені короля Данила.

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Нещодавно, на фронті Тетяна вийшла заміж. Чоловік пригадує, що дівчина була безстрашною.

Вона була найбезстрашніша. Коли були перші прориви на Попасну, вона брала участь у перших мобілізованих розвідувальних групах, зустрічала ворога,

– розповів чоловік Тетяни із позивним "Стіч".

За словами родичів, дівчина прагнула збудувати військову кар'єру.

Тетяні-Анастасії Мациєвській, за словами її чоловіка, після загибелі надали звання сержанта. А також вручили орден за мужність 1-го ступеню посмертно.

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"Вона вже два роки в армії. Пішла і казала: "Хто, як не я?". Ну така вона з дитинства. І в українському одязі весь час, в школі", — пригадав дідусь загиблої Володимир Гавришко.

Чин похорону відбувся в селищі Івано-Франкове. Попрощатися з загиблою військовою прийшли її родичі, колеги та друзі.

Прощання із загиблою 21-річною розвідницею / Фото Суспільне



Провести в останню путь дівчину прийшли рідні та друзі / Фото Суспільне



Церемонія прощання із Тетяною-Анастасією Мациєвською / Фото Суспільне

24 Канал висловлює співчуття рідним та друзям загиблої. Наші серця у скорботі.