Татьяна Остащенко является полковником медицинской службы. Приказ о ее назначении подписал министр обороны Андрей Таран.

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В ВСУ впервые командующим стала женщина

Впервые женщина возглавила одно из командований в ВСУ. Поступательно двигаемся к построению Вооруженных Сил нового образца,

– заявил Таран.

В Минобороны отметили, что свою поддержку этому выбору, после личного общения, выразил Владимир Зеленский. Также министр заверил, что это назначение "не только о гендерном равенстве, а, прежде всего, о профессионализме".

Остащенко имеет большой опыт организации медицинского обеспечения.

"Проходила военную службу главным инспектором Главной инспекции Минобороны, поэтому прекрасно понимает тот фронт работ, который необходимо подтянуть, чтобы восстановить нормальное функционирование военной медицины", – отметил Андрей Таран.

От новоназначенной главы Командования ожидают:

наведение порядка в медицинской службе;

совершенствование процессов медицинского обеспечения армии;

создание благоприятных условий для развития отрасли в соответствии со стандартами НАТО;

уменьшение коррупционных рисков и синхронизации процессов всех составляющих Медицинских сил.

В Минобороны также заверили, что вероятно, в ближайшей перспективе будет первая женщина на посту "бригадного генерала". Сейчас в ВСУ почти четверть общей численности – женщины.

Обратите внимание! Татьяна Остащенко служила на должностях начальника аптеки воинской части, впоследствии – офицера военно-медицинского управления Западного оперативного командования. Затем – начальник отдела медицинского снабжения Центрального военно-медицинского управления ВСУ и занимала еще ряд важных должностей. Была главным инспектором Главной инспекции Минобороны Украины.

Что известно о Татьяне Остащенко