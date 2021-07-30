Речь об увольнении Андрея Тарана пока не идет. По крайней мере такое мнение СМИ высказала народный депутат Ирина Верещук.

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Тарана пока не будут увольнять

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук отметила, что не хочет комментировать "личностную составляющую" отношений Руслана Хомчака и Андрея Тарана.

В то же время она сообщила, что в Раде работают над законопроектом, который разграничит полномочия глав Минобороны и ВСУ. Об увольнении Тарана, по ее словам, речь пока не идет. Эту же информацию СМИ подтвердили и в Офисе президента.

Напомним, что недавно Ирина Верещук заявляла, что чувствует в себе силу возглавить Минобороны. По мнению, кандидатки в мэры Киева Ирины Верещук, возглавлять такое ведомство должен политик, который разбирается в менеджменте и может обслуживать войско.

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