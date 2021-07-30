Мови про звільнення Андрія Тарана наразі немає. Принаймні таку думку ЗМІ висловила народна депутатка Ірина Верещук.

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Тарана поки не звільнятимуть

Членкиня комітету Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук зазначила, що не хоче коментувати "особистісну складову" відносин Руслана Хомчака й Андрія Тарана.

Водночас вона повідомила, що у Раді працюють над законопроєктом, який розмежує повноваження глав Міноборони і ЗСУ. Про звільнення Тарана, за її словами, мова поки не йде. Цю ж інформацію ЗМІ підтвердили і в Офісі президента.

Нагадаємо, що нещодавно Ірина Верещук заявляла, що відчуває у собі силу очолити Міноборони. На думку, кандидатки у мери Києва Ірини Верещук, очолювати таке відомство має політик, який розуміється у менеджменті і може обслуговувати військо.

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