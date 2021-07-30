Мови про звільнення Андрія Тарана наразі немає. Принаймні таку думку ЗМІ висловила народна депутатка Ірина Верещук.
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Тарана поки не звільнятимуть
Членкиня комітету Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук зазначила, що не хоче коментувати "особистісну складову" відносин Руслана Хомчака й Андрія Тарана.
Водночас вона повідомила, що у Раді працюють над законопроєктом, який розмежує повноваження глав Міноборони і ЗСУ. Про звільнення Тарана, за її словами, мова поки не йде. Цю ж інформацію ЗМІ підтвердили і в Офісі президента.
Кадрові зміни в оборонці: головне
- Цього тижня сталися важливі зміни у керівництві Збройних сил України та ООС.
- Новим головнокомандувачем ЗСУ 27 липня став Валерій Залужний. На цій посаді він змінив Руслана Хомчака.
- Також Зеленський ухвалив рішення про зміну начальника Генерального штабу ЗСУ, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, командувача ООС.
- Речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський бачить не синергію між Міністерством оборони та ЗСУ, а конфлікти. Тому і відбулася низка кадрових змін.