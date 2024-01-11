В канун годовщины авиакатастрофы, в министерстве выложили документальный фильм "БОРТ 54", передает 24 Канал. Он посвящен Татьяне Шутяк, которая была заместителем руководителя патронатной службы МВД Украины.

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Улыбка не сходила с лица

Началась документалка с цитирования ее матерью, Валентиной Шутяк, стихотворения Леси Украинки "Как ребенком, бывало". Она заметила, что у Татьяны на устах всегда была улыбка. По словам матери, она была как стойкий оловянный солдатик.

Как рассказала Валентина, она маленькой вместе с дедушкой попала в аварию. Тогда на них наехал пьяный водитель. Девочка легла между колесами. Как говорят родные, "ангел ее тогда сохранил".

Наша Танюшка родилась здесь, в этом доме, здесь она сделала первые шаги маленькая хрупкая светловолосая голубоглазая девочка, но с большим, поверьте мне, любящим сердцем. Это большое сердце патриота нашей Украины,

– подчеркнула Валентина.

Мама Татьяны Шутяк вспоминает, что ее дочь любила свою Украину, свою землю и свой народ. Она была настойчива и всегда говорила, что добьется, если чего-то хотела. Так, она во втором классе разгромила дотла своих старших соперников на соревнованиях по шахматам.

Трагедия произошла незадолго до дня рождения

Ее сестра Наталья рассказывает, что остались считанные дни до дня рождения Тани. И ее друзья готовили девушке подарки. Одним из них был портрет, написанный Андреем Мариненко. 24 числа девушка должна была получить его на праздник, но у судьбы, к сожалению, были свои планы.

Я видела ее улыбку. Я видела ее радость в своих глазах, понимаете. И я видела, что эта работа... Она доставляет ей огромное удовольствие. Она с радостью на нее бежала. Самой большой для нее была трагедия, когда началась эта война и она вынуждена была ехать домой,

– вспоминает Валентина.

Татьяна всегда ставила интересы государства, своих коллег или друзей выше своих. Мать предполагает, что, возможно, девушке было тяжело, но она этого не показывала. Она была "смелая, мужественная, умная, самя лучшая звездочка наша".

Напомним, что в тот ужасный день 18 января в Броварах на Киевщине погибли 14 человек, в том числе ребенок. Среди жертв руководство Министерства внутренних дел Украины: министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубковыч, а также первый заместитель министра Евгений Енин.