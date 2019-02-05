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      Татьяна Острикова требует от правительства вмешаться в ситуацию на таможенных постах

      85 Читати новину українською
      Татьяна Острикова
      Татьяна Острикова / samopomich.ua

      По убеждению народного депутата от фракции "Объединение "Самопомич" Татьяны Остриковой, необходимо рассмотреть вопрос о продлении льготы на растаможку автомобилей на иностранной регистрации еще хотя бы на три-шесть месяцев.

      Парламентарий аргументирует: "По состоянию на 4 февраля 2019 года в Украине было растаможено 69 400 автомобилей на еврономерах. До конца действия льготного периода осталось 18 дней. Это максимум еще 50 тысяч машин растаможится. Очевидно, что все желающие не успеют".

      Параллельно Татьяна Острикова рассказывает о беспорядке, который сейчас происходит на таможне с таможенным оформлением, организацией очередей и информированием граждан. В сложности ситуации народный депутат убедилась лично, так как на прошлой неделе посетила несколько таможенных постов.

      Парламентарий подчеркивает: "Там большие очереди из еврономеров. Но в этих очередях стоят не только владельцы авто на еврономерах, но и фуры с грузами. Бизнес страдает, происходят страшные задержки в таможенном оформлении. Люди по три-пять дней сидят на таможенных постах. За то, чтобы заезжать в терминал для таможенного оформления, чтобы ускорить очередь, платятся взятки. Никакой информации о том, когда дойдет очередь до конкретной таможенной декларации, получить невозможно".

      Правительство, убеждена народный депутат, должно немедленно вмешаться в ситуацию.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Самопомич Авто на еврономерах Пошлина
      Источник: 24 Канал
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