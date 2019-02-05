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      Тетяна Острікова вимагає від уряду втрутитися у ситуацію на митних постах

      192 Читать новость на русском
      Тетяна Острікова
      Тетяна Острікова / samopomich.ua

      На переконання народного депутата від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Тетяни Острікової, необхідно розглянути питання про продовження пільги на розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації ще хоча б на три-шість місяців.

      Парламентар аргументує: "Станом на 4 лютого 2019 року в Україні було розмитнено 69 400 автомобілів на єврономерах. До кінця дії пільгового періоду залишилося 18 днів. Це максимум ще 50 тисяч машин розмитниться. Очевидно, що всі бажаючі не встигнуть".

      Паралельно Тетяна Острікова розповідає про безлад, який нині відбувається на митниці з митним оформленням, організацією черг та інформуванням громадян. У складності ситуації народний депутат переконалася особисто, адже минулого тижня відвідала кілька митних постів.

      Парламентар підкреслює: "Там великі черги з єврономерів. Але в цих чергах стоять не тільки власники авто на єврономерах, а й фури з вантажами. Бізнес страждає, відбуваються страшенні затримки в митному оформленні. Люди по три-п'ять днів сидять на митних постах. За те, щоб заїжджати в термінал для митного оформлення, щоб пришвидшити чергу, сплачуються хабарі. Жодної інформації про те, коли дійде черга до конкретної митної декларації, отримати неможливо".

      Уряд, переконана народний депутат, має негайно втрутитися у ситуацію. 

      blog_ava
      Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
      сьогодні
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      Теги: Новини політики Самопоміч Мито Авто на єврономерах
      Джерело: 24 Канал
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