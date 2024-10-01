Впрочем, это возможно только с разрешения руководителя ТЦК, с соблюдением Закона "О защите персональных данных". Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Что известно о применении видеорегистраторов ТЦК

Как сообщает издание, уполномоченный представитель ТЦК обязан включить портативный видеорегистратор в начале выполнения своих служебных обязанностей во время оповещения и проверки военно-учетных документов и вести непрерывную видеозапись до завершения мероприятий.

Это предусмотрено Инструкцией по использованию ТЦК технических средств для фото- и видеофиксации.

16 сентября Министерство юстиции зарегистрировало соответствующий приказ Минобороны №532 от 6 августа 2024 года, которым утверждается инструкция, хотя она еще не вступила в силу.

Использование уполномоченными представителями ТЦК технических средств с функциями автоматической фото- и видеофиксации осуществляется с целью:

предупреждения, выявления или фиксирования нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета;

фиксации действий уполномоченных представителей.

Инструкция требует, чтобы видеорегистратор, или же бодикамера, был оснащен техническими характеристиками и конструктивными особенностями, которые позволяют закрепить его на служебной одежде. В некоторых случаях бодикамеру можно держать в руках.

Во время выполнения служебных обязанностей уполномоченному представителю ТЦК запрещено:

удаление видеозаписей с портативного видеорегистратора и изменение их системной даты и времени;

принудительное выключение портативного видеорегистратора, в том числе по требованию посторонних лиц;

препятствование осуществлению фото- и видеофиксации;

использование портативного видеорегистратора в случаях, не связанных с осуществлением им полномочий;

копирование, передачи информации с портативного видеорегистратора, карты памяти посторонним лицам.

Кто может получить доступ к записям с бодикамер

Согласно информации издания, фото- и видеоматериалы, или их копии, с портативных видеорегистраторов, используемых уполномоченными представителями ТЦК, могут предоставляться на основании обоснованных запросов от государственных органов, органов досудебного расследования, прокуратуры, следственных судей, судов, полиции и других лиц в соответствии с действующим законодательством.

Инструкция также предусматривает возможность передачи этих записей для использования в медиа и распространения в Интернете, но только с разрешения руководителя ТЦК и при соблюдении Закона "О защите персональных данных". Это может происходить исключительно для обеспечения безопасности и защиты интересов граждан, общества и государства, а также для охраны чести и достоинства личного состава ТЦК.

Дополнительно отмечается, что перед включением камеры сотрудник ТЦК обязан проверить корректность даты и времени на устройстве и предупредить лиц, которых снимают, о ведении видеофиксации. Видео и фото хранятся на сервере в течение 30 дней после загрузки.