Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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ТЦК избили мужчину на Ривненщине: что известно?

В селе Иванне в Ровенской области трое военнослужащих Дубенского районного ТЦК в феврале 2025 года преследовали мужчину на велосипеде на служебном автомобиле.

Однако мужчина не остановился и его сбили на служебном авто. В ответ тот выстрелил вверх из сигнального пистолета. Это вызвало агрессию со стороны военных ТЦК.

По данным ГБР, военные применили слезоточивый газ, затащили мужчину в авто силой и начали избивать. Двое из них нанесли многочисленные удары в разные части тела.

В результате действий военных он получил легкие телесные повреждения.

Побои прекратились только после того, как военнообязанный "пошел на диалог". Впоследствии он прошел ВВК и был мобилизован в армию,

– добавили в Бюро.

Что грозит военным?

Военным ТЦК сообщили о подозрении в июне 2025 года.

В ходе расследования они полностью признали свою вину и после завершения судебного процесса сообщили о намерении перевестись в различные боевые бригады,

– говорится в сообщении.

ГБР сейчас завершило досудебное следствие по этому делу. Фигурантов дела обвиняют по нескольким статьям УКУ.

Обвинительные акты в отношении трех человек направлены в суд. Правонарушителям грозит до 6 лет заключения.

К слову, конфликт между военными из ТЦК и врачом из Харькова завершился тем, что медика доставили в реанимацию. Сейчас проводят служебную проверку обстоятельств.