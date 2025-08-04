Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Державне бюро розслідувань.

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ТЦК побили чоловіка на Рівненищі: що відомо?

У селі Іваннє у Рівненській області троє військовослужбовців Дубенського районного ТЦК у лютому 2025 року переслідували чоловіка на велосипеді службовим автомобілем.

Проте чоловік не зупинився та його збили на службовому авто. У відповідь той вистрілив угору з сигнального пістолета. Це викликало агресію з боку військових ТЦК.

За даними ДБР, військові застосували сльозогінний газ, затягнули чоловіка в авто силоміць та почали бити. Двоє з них завдали численних ударів у різні частини тіла.

Унаслідок дій військових він отримав легкі тілесні ушкодження.

Побої припинилися лише після того, як військовозобов'язаний "пішов на діалог". Згодом він пройшов ВЛК і був мобілізований до війська,

– додали у Бюро.

Що загрожує військовим?

Військовим ТЦК повідомили про підозру у червні 2025 року.

В ході розслідування вони повністю визнали свою вину та після завершення судового процесу повідомили про намір перевестися до різних бойових бригад,

– йдеться в повідомленні.

ДБР наразі завершило досудове слідство у цій справі. Фігурантів справи обвинувачують за кількома статтями ККУ.

Обвинувальні акти щодо трьох осіб скеровано до суду. Правопорушникам загрожує до 6 років ув'язнення.

До слова, конфлікт між військовими з ТЦК та лікарем із Харкова завершився тим, що медика доправили до реанімації. Наразі проводять службову перевірку обставин.