В сети распространили видео, на которых зафиксирована работа ТЦК на Ивано-Франковщине, в частности на территории курортов Яремче и Буковель.

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ТЦК посетили места отдыха на Западе

Так, один из очевидцев записал видео, в котором рассказывает о ревизии ресторанов в Яремче. Мужчина рассказывает, что он хотел зайти в тамошнее заведение, но отказался, увидев, что у входа стоят три – четыре военных, а рядом с ними двое полицейских.

Также паблики Черновцов пишут, что там сотрудники ТЦК подстерегают военнообязанных у выходов на одном из рынков.

Кроме того, СМИ сообщают, что сегодня группы ТЦК и полиции работали на автобазаре под Ивано-Франковском и на Буковеле. Проверяли военно-учетные документы. Сообщений о конфликтах нет.

Проверки документов у мужчин на рынке в Черновцах: смотрите видео

В сети пишут, что ТЦК посетили Буковель: смотрите видео

Проверка документов на автобазаре под Ивано-Франковском: смотрите видео

Рейд ТЦК по ресторанам Яремчи: смотрите видео

К слову, вечером 12 октября облава ТЦК состоялась в ресторане "Соната", что в Сыхове. В заведении как раз праздновали свадьбу, когда туда зашли военные в балаклавах. Люди возмутились и под крики "Позор" фактически выгнали работников военкомата.

Массовые рейды ТЦК начались еще 11 октября. Наибольшую огласку получила ситуация с концертом "Океан Эльзы" в киевском "Дворце спора", где у здания собрались полсотни военных в сопровождении правоохранителей и проверяли документы у посетителей.