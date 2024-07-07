На самом же деле работники ТЦК – это часто военные, которые получили травму и решили продолжать службу таким образом. Кино-объединение "Вавилон'13" сняло короткометражный фильм о деятельности ТЦК и СП во Львове, стремясь показать, что происходит там изнутри. Больше о фильме это 24 Каналу рассказала режиссер Юлия Шашкова.

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Как снимали фильм "Львов. ТЦК"

Кинематографисты "Вавилон'13" сняли фильм о работе ТЦК и СП во Львове. Режиссеры и операторы провели большую работу. В частности, они ездили с группами оповещения, снимали материалы в кабинетах ТЦК и даже снимали прохождение ВЛК. Впрочем, в финальную версию фильма вошли далеко не все кадры.

Идея появилась в рамках проекта "Юг – Север – Восток – Запад", хотелось показать, как люди чувствуют себя на Западе. Наиболее болезненной темой является ТЦК, уклонисты и тому подобное. Так и возникла идея поехать, поснимать во львовский ТЦК. Очень долго мы получали согласие, это было не просто. Трудно было и снимать, сейчас люди как-то боятся камер. В этом была сложность,

– отметила Юлия Шашкова.

Россия часто использует тему мобилизации для того, чтобы расколоть украинское общество и вообще сорвать процесс мобилизации в Украине. Это довольно чувствительная тема, поэтому иногда российская ИПСО действительно вызывает у людей именно те эмоции, которые и должна была.

"Меня поражает, что люди, кажется, не понимают, что ТЦК – это тоже ВСУ. Когда вы атакуете представителей ТЦК – то подрываете доверие самих военных. ТЦК – это невероятно важная логистическая часть ВСУ, – подчеркнула Шашкова.

Посмотрите фильм о работе ТЦК во Львове / Видео с ютуб-канала "Вавилон'13"

На самом деле ребятам в ТЦК очень сложно морально. 90% работников – мужчины, уже прошли ад, с травмами и ампутациями, но которые еще как-то хотят послужить своему государству. Например, наш герой (фильма – 24 Канал) Виталий Смилка уже через месяцы возвращается в свою бригаду и снова будет воевать. Он даже в фильме говорит, что на передовой ему было легче,

– рассказала режиссер.

Сержант Виталий Смилка имел многолетний опыт в военном деле. Он, в частности, участвовал в миротворческих миссиях. Во время полномасштабного вторжения России он в очередной раз пошел на защиту Украины, где впоследствии получил очень серьезную травму головы. За сложный случай взялись только врачи в Канаде.

После завершения войны господин Виталий планирует вернуться к учительству, ведь по специальности является учителем истории.