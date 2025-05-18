Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео в социальных сетях и Львовский областной ТЦК и СП.

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Что известно о скандале с ТЦК во Львове

23-летний мужчина, который назвался Андреем, рассказал, что попался на глаза работникам ТЦК на улице Кульпарковской во Львове. Те без каких-либо предварительных разговоров ударили мужчину со спины и похитили его.

Работники ТЦК не стали выяснять, кем является задержанный. А он – ветеран, последние три года служил в Национальной гвардии, а недавно уволился по состоянию здоровья.

По словам мужчины, нападение совершили пятеро служащих ТЦК, которые уже в бусе продолжили наносить ему удары по голове и спине. Парень ездил в авто, пока они ловили людей в других районах города.

Только через час после избиения работники ТЦК спросили ветерана его данные и узнав, что он бывший военный, оставили его прямо на улице.

Рассказ ветерана о нападении со стороны ТЦК: смотрите видео

Что о происшествии говорят в ТЦК и СП

Львовский областной ТЦК отреагировал на скандал с нацгвардейцем-ветераном. В ведомстве проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства инцидента и причастных к его задержанию сотрудников.

В случае подтверждения неправомерных действий военнослужащих, виновные будут нести ответственность, предусмотренную законом. Мы заинтересованы в как можно более быстром выяснении всех подробностей,

– комментируют в ТЦК.

Напомним, недавно в Харьковском ТЦК из окна выбросился 39-летний мужчина. Правоохранители выяснили, что он совершил самоубийство, причины таких действий пока неизвестны. Работники ТЦК говорят, что ТЦК заявили, не причастны к инциденту и готовы сотрудничать со следствием.