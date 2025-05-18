Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео в соціальних мережах та Львівський обласний ТЦК і СП.

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Що відомо про скандал із ТЦК у Львові

23-річний чоловік, який назвався Андрієм, розповів, що потрапив на очі працівникам ТЦК на вулиці Кульпарківській у Львові. Ті без будь-яких попередніх розмов вдарили чоловіка зі спини та викрали його.

Працівники ТЦК не стали з'ясовувати, ким є затриманий. А він – ветеран, останні три роки служив у Національній гвардії, а нещодавно звільнився за станом здоров'я.

За словами чоловіка, напад здійснили п'ятеро службовців ТЦК, які вже в бусі продовжили завдавати йому ударів по голові та спині. Хлопець їздив у авто, доки вони ловили людей в інших районах міста.

Лише через годину після побиття працівники ТЦК запитали ветерана його дані та дізнавшись, що він колишній військовий, залишили його просто на вулиці.

Розповідь ветерана про напад з боку ТЦК: дивіться відео

Що про подію кажуть в ТЦК і СП

Львівський обласний ТЦК відреагував на скандал з нацгвардійцем-ветераном. У відомстві проводять перевірку, аби з’ясувати обставили інциденту та причетних до його затримання співробітників.

У разі підтвердження неправомірних дій військовослужбовців, винні нестимуть відповідальність, передбачену законом. Ми зацікавлені у якомога швидшому з’ясуванню усіх подробиць,

– коментують в ТЦК.

Нагадаємо, нещодавно в Харківському ТЦК з вікна викинувся 39-річний чоловік. Правоохоронці з'ясували, що він вчинив самогубство, причини таких дій поки що невідомі. Працівники ТЦК кажуть, що ТЦК заявили, не причетні до інциденту та готові співпрацювати зі слідством.