Чернышев сообщил, что Правительство приняло решение поддержать тех, кто поддерживает вынужденных переселенцев во время позорной войны России против Украины. Владельцы жилья, которые принимают в своих домах переселенцев, смогут получить 450 гривен в месяц за каждого человека, которого они приютили бесплатно.

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Он пояснил, что те, кто бесплатно предоставляет жилье внутренне перемещенным лицам, которые были вынужденны покинуть свои дома, гарантированно получат поддержку от государства. За каждого размещенного бесплатно человека владельцы могут получить примерно 450 гривен.

Эти выплаты будут работать в качестве компенсаций за коммунальные услуги. Возраст переселенцев не будет влиять на выплаты – за каждого человека, как ребенка, так и взрослого – государство будет выплачивать средства.

Органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилищного фонда, доступного для размещения. Если вы – владелец дома или квартиры и имеете свободную комнату или этаж в жилом доме, вы можете разместить у себя людей. Для этого вам следует обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и предоставить необходимую информацию,

– объяснил Чернышов.

Также информацию о жилье можно подать через сайт "Прихисток". В дальнейшем, отмечает министр, это можно будет сделать через приложение "Дия".

Расселение будет происходить только с согласия владельцев.

Обращение Чернышова: смотрите видео

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