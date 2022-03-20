Чернишов повідомив, що Уряд прийняв рішення підтримати тих, хто підтримує вимушених переселенців під час ганебної війни Росії проти України. Власники житла, які приймають у своїх домівках переселенців, зможуть отримати 450 гривень на місяць за кожну людину, яку вони прихистили безкоштовно.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни

Він пояснив, що ті, хто безкоштовно надає житло внутрішньо переміщеним особам, які були змушені покинути свої домівки, гарантовано отримає підтримку від держави. За кожну розміщену безкоштовно людину власники можуть отримати приблизно 450 гривень.

Ці виплати працюватимуть як компенсації за комунальні послуги. Вік переселенців не впливатиме на виплати – за кожну людину, як дитину, так і дорослого – держава виплачуватиме кошти.

Органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житлового фонду, доступного для розміщення. Якщо ви – власник будинку або квартири, і маєте вільну кімнату або поверх у житловому будинку, ви можете розмістити в себе людей. Для цього вам потрібно звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію,

– пояснив Чернишов.

Також інформацію про житло можна подати через сайт "Прихисток". У подальшому, зазначає міністр, це можна буде зробити через застосунок "Дія".

Розселення відбуватиметься лише за згодою власників.

Звернення Чернишова: дивіться відео

До теми: Володимир Зеленський про житло, роботу та соціальну підтримку для переселенців – дивіться відео