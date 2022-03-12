Оккупанты ведут себя, как нацисты

Президент Владимир Зеленский заявил, что русские солдаты "увидели, что они нацисты". Об этом он сказал во время пресс-конференции с иностранными журналистами, сообщает 24 канал.

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Глава государства отметил, что оккупанты ведут себя как нацисты. Зеленский сказал, что россияне занимаются мародерством, блокируют города, ограничивают доступ к воде.

"Я не знаю, как они будут возвращаться домой. Я думаю, что у них совсем видение меняется", – заявил президент.

Он убеждает, что из Украины будут вывозить тех оккупантов, кто получает удовольствие от убийств.

Все остальные, кто сюда зашли и получают удовольствие от убийств – они не пойдут своими ногами. Их вывезут отсюда. И мы до конца будем стоять,

– резюмировал глава государства.

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