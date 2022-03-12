Окупанти поводяться, як нацисти

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські солдати "побачили, що вони нацисти". Про це він сказав під час пресконференції з іноземними журналістами, повідомляє 24 канал.

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Глава держави зазначив, що окупанти поводяться, як нацисти. Зеленський сказав, що росіяни займаються мародерством, блокують міста, обмежують доступ до води.

"Я не знаю, як вони будуть повертатися додому. Я думаю, що в них зовсім бачення змінюється", – заявив президент.

Він переконує, що з України будуть вивозити тих окупантів, хто отримує задоволення від вбивств.

Всі інші, хто сюди зайшли й отримують задоволення від вбивств – вони не підуть своїми ногами. Їх вивезуть звідси. І ми до кінця будемо стояти,

– резюмував глава держави.

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