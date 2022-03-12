Наразі вже одна людина загинула через свою позицію. А 11 березня також відкрито викрали мера Мелітополя, який зараз може потерпати від катувань. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на пресконференцію глави Держави.

Володимир Зеленський зазначив, що при заходженні в міста, окупанти вимагають у мерів відеозапис. На ньому керівники громад мають сказати, що "раді вітати росіян".

Ми бачили такі терористичні акти з вами в кіно та в минулому столітті. Просто людину беруть, завозять у підвал і вбивають,

– сказав Володимир зеленський.

Зустріч президента з іноземними журналістами: дивіться відео

Новина доповнюється...