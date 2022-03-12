Про ризики застосування хімічної зброї Росією проти українців Зеленський розповів під час зустрічі з іноземними журналістами 12 березня, передає 24 канал.
Увага Якщо привести сюди помирати хоч мільйон росіян, то окупувати українців неможливо, – Зеленський
Дуже страшно за людей, за наших громадян, бо дуже страшні сигнали від росіян. Коли вони кажуть, що знайшли якусь хімічну зброю у нас, а це неправда, то ти вже починаєш розуміти, що подібні сигнали не просто так. Що хімічну зброю вони можуть застосувати проти нас,
– пояснив Зеленський.
Та додав, що у залякуваннях росіян є одна проблема: зі ста залякувань. десять можуть відбутись.
Зустріч Володимира Зеленського з іноземними ЗМІ 12 березня – дивіться відео
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