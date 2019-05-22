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      Те, кто сейчас кричат об открытых списках, саботировали Избирательный Кодекс, – Оксана Сыроед

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      Оксана Сыроед
      Оксана Сыроед / samopomich.ua

      Внеочередное заседание Верховной Рады закончилось ничем.

      Законопроекты Президента не были включены в повестку дня – один документ касался ликвидации мажоритарной системы и понижения проходного барьера с 5% до 3%. Второй – упрощения системы закупок при досрочных выборах.

      "Самопомич" поддерживала включение в повестку дня обоих законопроектов. Ведь ликвидация мажоритарки – большой прогресс для отмены системы Януковича, которую тот создал для узурпации власти. Вице-спикер Парламента Оксана Сыроед отмечает, что "Самопомич" последовательно отстаивала избирательную систему с открытыми списками еще с 2014 года и была единственной политической силой, которая готова голосовать за это.

      Именно представитель "Самопомочи" Руслан Сидорович – единственный депутат, который проработал Избирательный кодекс, где предлагается система с открытыми списками, ко второму чтению.

      Сыроед обращает внимание, что и БПП, и Народный Фронт все это время были в коалиции и могли в любой момент принять Избирательный Кодекс, но даже комитет не мог собраться.

      Руслан Сидорович и "Самопомич" подготовили этот кодекс ко второму чтению. А те, кто сейчас кричат ​​об открытых списках, сделали все, чтобы не произошло даже заседание Комитета по правовой политике и чтобы не внести документ ко второму чтению. Они сделали все, чтобы Избирательный кодекс не был принят по крайней мере сейчас,
      – сказала Сыроед.

      Она отмечает, что фактически Верховная Рада сохранила ту система, против которой весь зал так выступал. Ведь закрытые списки и так действуют. Можно было уничтожить хотя бы мажоритарную, которая является не меньшим злом. Но представителям прежде всего БПП это невыгодно.

      "Если вы посмотрите, кто будет выдвигаться по мажоритарке от БПП, то это люди, которые годами засевали. Придут опять Кононенко и Березенко, которые обрабатывали эти округи годами. Поэтому они не хотят отказываться от мажоритарной системы, потому что они туда вложили деньги. Только не свои, а наши налоги", – отметила Сыроед.

      blog_ava
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      Теги: Верховная Рада Новости политики Самопомич Оксана Сыроид
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