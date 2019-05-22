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      Ті, хто зараз кричать про відкриті списки, саботували Виборчий Кодекс, – Оксана Сироїд

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      Оксана Сироїд
      Оксана Сироїд / samopomich.ua

      Позачергове засідання Верховної Ради закінчилось нічим.

      Законопроекти Президента не були включені до порядку денного – один документ стосувався ліквідації мажоритарної системи і пониження прохідного бар’єру з 5% до 3%. Другий – спрощення системи закупівель під час дочасних виборів.

      "Самопоміч" підтримувала включення до порядку денного обох законопроектів. Адже ліквідація мажоритарки – великий поступ для скасування системи Януковича, яку той створив для узурпації влади. Віце-спікер Парламенту Оксана Сироїд наголошує, що "Самопоміч" послідовно відстоювала виборчу систему з відкритими списками ще з 2014 року і була єдиною політсилою, яка готова голосувати за це.

      Саме представник "Самопомочі" Руслан Сидорович – єдиний депутат, який опрацював Виборчий кодекс, де пропонується система з відкритими списками, до другого читання.

      Сироїд звертає увагу, що і БПП, і Народний Фронт весь цей час були в коаліції і могли будь-якої миті ухвалити Виборчий Кодекс, але навіть комітет не міг зібратися.

      Руслан Сидорович і "Самопоміч" підготували цей кодекс до другого читання. А ті, хто зараз кричать про відкриті списки, зробили все, щоб не відбулося навіть засідання Комітету з правової політики і щоб не внести документ до другого читання. Вони зробили все, щоб Виборчий кодекс не був ухвалений принаймні зараз,
      – сказала Сироїд.

      Вона зауважує, що фактично Верховна Рада зберегла ту система, проти якої весь зал так виступав. Адже закриті списки і так діють. Можна було знищити хоча б мажоритарну, яка є не меншим злом. Але представникам перш за все БПП це невигідно.

      "Якщо ви подивитесь, хто висуватиметься по мажоритарці від БПП, то це люди, які роками засівали. Прийдуть знову Кононенко і Березенко, які окучували ці округи роками. Через це вони не хочуть відмовлятись від мажоритарної системи, бо вони туди вклади гроші. Тільки не свої, а наші податки", – зазначила Сироїд.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Верховна Рада Оксана Сироїд Самопоміч
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