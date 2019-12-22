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      TeamTrees: звезды YouTubeсобрали 20 миллионов долларов, чтобы посадить 20 миллионов деревьев

      11 Читати новину українською
      TeamTrees / teamtrees.org

      Активисты, блогеры и бизнесмены в пределах экологической акции #TeamTrees менее чем за два месяца собрали 20 миллионов долларов на посадку 20 миллионов деревьев.

      Об этом авторы кампании рассказали в соцсетях.

      К теме: Илон Маск сменил имя в Twitter: что случилось

      Отметим, что Илон Маск пожертвовал миллион долларов, основатель твитера Джек Дорси – 350 тысяч долларов, а гендиректор ютуба Сьюзен Войжитски – 200 тысяч долларов.

      Несмотря на это достижение, акция не закончилась. Каждый желающий может пожертвовать деньги из расчета, что один доллар потратят на посадку одного дерева.

      Можно перечислить деньги на любое желаемое количество саженцев. Сделать это можно под своим именем или анонимно. Пожертвования идут непосредственно в фонд, тогда как ютуб обещает, что берет на себя все дополнительные расходы по транзакциям.

      Запомните это ощущение, когда у вас есть цель, но вам говорят, что она нереалистична. Помните об этом, когда вам нужна какая-то надежда. Помните, что #TeamTrees начинался с нуля,
      – заявили активисты.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #TeamTrees, we did it!⁣ ⁣ 20 million trees - in less than two months - is an incredible accomplishment and it belongs to all of us. ⁣ ⁣ Whether you donated, created content, or simply told your friends about #TeamTrees, this win is yours.⁣ ⁣ Remember this feeling when you have a goal that people tell you isn't realistic. Remember this when you're in need of some hope. Remember that #TeamTrees started from zero.⁣ ⁣ Right now, celebrate! 20 million more trees will live on the earth because of us, #TeamTrees. @arbordayfoundation will plant and care for them. Each of those trees is a step forward.⁣ ⁣ If you're just hearing about #TeamTrees now, as we hit 20 million, you're not too late to join the team. $1 plants one tree at TeamTrees.org Let's keep going!⁣ ⁣ ⁣ #TeamTrees @mrbeast @markrober @youtube @arbordayfoundation #forthetrees #ForTreebeard#treelove #treestagram #20millionTrees #20MillionTreesForThe2020s

      A post shared by #TeamTrees (@teamtrees) on

      Что известно о кампании #TeamTrees

      • Кампанию #TeamTrees возглавил YouTube-блогер Джимми Дональдсон, известный как MrBeast.
      • Целью акции стала борьба с изменением климата, а ее участники хотели доказать, что ютуб "это не просто драматический фестиваль".
      • Представители акции считают, что высаженные деревья поглотят из атмосферы 1,6 миллиона тонн углерода и очистят воздух от 115 тысяч тонн химических загрязнений.
      • Высаживать деревья начнут в январе 2020 года. Закончить высадку планируют до декабря 2022 года. Большинство деревьев посадят в национальных парках США.

      Arbor Day Foundation запланировала высадить деревья на каждом континенте, кроме Антарктиды. Организация не назвала конкретные места, предложив ознакомиться с предварительными проектами.

      Отметим, что согласно исследованию университета Мэриленда, в 2018 году во всем мире было вырублено 24,8 миллиона гектаров деревьев.

      Больше растений вырубили в России – 5,56 миллиона гектаров. Согласно этой статистике, 20 миллионов деревьев, которые хотят посадить активисты, вырубается каждый день.

      Смотрите видео Mr. Beast о старте акции:

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Техно климат Новости США Илон Маск YouTube Экология Глобальное потепление
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