TeamTrees: звезды YouTubeсобрали 20 миллионов долларов, чтобы посадить 20 миллионов деревьев

Активисты, блогеры и бизнесмены в пределах экологической акции #TeamTrees менее чем за два месяца собрали 20 миллионов долларов на посадку 20 миллионов деревьев.

Об этом авторы кампании рассказали в соцсетях.

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Отметим, что Илон Маск пожертвовал миллион долларов, основатель твитера Джек Дорси – 350 тысяч долларов, а гендиректор ютуба Сьюзен Войжитски – 200 тысяч долларов.

Несмотря на это достижение, акция не закончилась. Каждый желающий может пожертвовать деньги из расчета, что один доллар потратят на посадку одного дерева.

Можно перечислить деньги на любое желаемое количество саженцев. Сделать это можно под своим именем или анонимно. Пожертвования идут непосредственно в фонд, тогда как ютуб обещает, что берет на себя все дополнительные расходы по транзакциям.

Запомните это ощущение, когда у вас есть цель, но вам говорят, что она нереалистична. Помните об этом, когда вам нужна какая-то надежда. Помните, что #TeamTrees начинался с нуля,

– заявили активисты.

Что известно о кампании #TeamTrees

Кампанию #TeamTrees возглавил YouTube-блогер Джимми Дональдсон, известный как MrBeast.

Целью акции стала борьба с изменением климата, а ее участники хотели доказать, что ютуб "это не просто драматический фестиваль".

Представители акции считают, что высаженные деревья поглотят из атмосферы 1,6 миллиона тонн углерода и очистят воздух от 115 тысяч тонн химических загрязнений .

. Высаживать деревья начнут в январе 2020 года. Закончить высадку планируют до декабря 2022 года. Большинство деревьев посадят в национальных парках США.

Arbor Day Foundation запланировала высадить деревья на каждом континенте, кроме Антарктиды. Организация не назвала конкретные места, предложив ознакомиться с предварительными проектами.

Отметим, что согласно исследованию университета Мэриленда, в 2018 году во всем мире было вырублено 24,8 миллиона гектаров деревьев.

Больше растений вырубили в России – 5,56 миллиона гектаров. Согласно этой статистике, 20 миллионов деревьев, которые хотят посадить активисты, вырубается каждый день.

Смотрите видео Mr. Beast о старте акции: