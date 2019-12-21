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      TeamTrees: зірки YouTube таки зібрали 20 мільйонів доларів, щоб посадити 20 мільйонів дерев

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      TeamTrees / teamtrees.org

      Активісти, блогери і бізнесмени в межах екологічної акції #TeamTrees менш ніж за два місяці зібрали 20 мільйонів доларів на посадку 20 мільйонів дерев.

      Про це автори кампанії розповіли у соцмережах.

      До теми: Ілон Маск змінив ім’я у Twitter: що трапилось

      Відзначимо, що Ілон Маск пожертвував мільйон доларів, засновник твітера Джек Дорсі – 350 тисяч доларів, а гендиректор ютубу Сьюзен Войжітскі – 200 тисяч доларів.

      Незважаючи на це досягнення, акція не завершилася. Кожен бажаючий може пожертвувати гроші з розрахунку, що один долар витратять на посадку одного дерева

      Можна перерахувати гроші на будь-яку бажану кількість саджанців. Зробити це можна під своїм ім'ям або анонімно. Пожертви йдуть безпосередньо до фонду, тоді як ютуб обіцяє, що бере на себе всі додаткові витрати по транзакціях.

      Запам'ятайте це відчуття, коли у вас є мета, але вам кажуть, що вона нереалістична. Пам'ятайте про це, коли вам потрібна якась надія. Пам'ятайте, що #TeamTrees починався з нуля,
      – заявили активісти.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #TeamTrees, we did it!⁣ ⁣ 20 million trees - in less than two months - is an incredible accomplishment and it belongs to all of us. ⁣ ⁣ Whether you donated, created content, or simply told your friends about #TeamTrees, this win is yours.⁣ ⁣ Remember this feeling when you have a goal that people tell you isn't realistic. Remember this when you're in need of some hope. Remember that #TeamTrees started from zero.⁣ ⁣ Right now, celebrate! 20 million more trees will live on the earth because of us, #TeamTrees. @arbordayfoundation will plant and care for them. Each of those trees is a step forward.⁣ ⁣ If you're just hearing about #TeamTrees now, as we hit 20 million, you're not too late to join the team. $1 plants one tree at TeamTrees.org Let's keep going!⁣ ⁣ ⁣ #TeamTrees @mrbeast @markrober @youtube @arbordayfoundation #forthetrees #ForTreebeard#treelove #treestagram #20millionTrees #20MillionTreesForThe2020s

      A post shared by #TeamTrees (@teamtrees) on

      Що відомо про кампанію #TeamTrees

      • Кампанію #TeamTrees очолив YouTube-блогер Джиммі Дональдсон, відомий як MrBeast,
      • Метою акції стала боротьба зі зміною клімату, а її учасники хотіли довести, що ютуб "це не просто драматичний фестиваль",
      • Представники акції вважають, що висаджені дерева поглинуть з атмосфери 1,6 мільйона тонн вуглецю і очистять повітря від 115 тисяч тонн хімічних забруднень, 
      • Висаджувати дерева почнуть у січні 2020 року. Закінчити висадку планують до грудня 2022 року. Більшість дерев посадять посадять у національних парках США.

      Arbor Day Foundation запланувала висадити дерева на кожному континенті, крім Антарктиди. Організація не назвала конкретні місця, запропонувавши ознайомитися з попередніми проєктами.

      Відзначимо, що згідно з дослідженням університету Меріленда, у 2018 році у всьому світі було вирубано 24,8 мільйона гектарів дерев.

      Найбільше рослин вирубали у Росії – 5,56 мільйона гектарів. Згідно з цією статистикою, 20 мільйонів дерев, які хочуть посадити активісти, вирубується щодня.

      Дивіться відео Mr. Beast про старт акції:

       

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      21 грудня
      3325
      Автор: Емал Набі
      Теги: Екологія YouTube Ілон Маск Новини Техно Новини США клімат Глобальне потепління
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