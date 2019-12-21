TeamTrees: зірки YouTube таки зібрали 20 мільйонів доларів, щоб посадити 20 мільйонів дерев

Активісти, блогери і бізнесмени в межах екологічної акції #TeamTrees менш ніж за два місяці зібрали 20 мільйонів доларів на посадку 20 мільйонів дерев.

Про це автори кампанії розповіли у соцмережах.

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Відзначимо, що Ілон Маск пожертвував мільйон доларів, засновник твітера Джек Дорсі – 350 тисяч доларів, а гендиректор ютубу Сьюзен Войжітскі – 200 тисяч доларів.

Незважаючи на це досягнення, акція не завершилася. Кожен бажаючий може пожертвувати гроші з розрахунку, що один долар витратять на посадку одного дерева.

Можна перерахувати гроші на будь-яку бажану кількість саджанців. Зробити це можна під своїм ім'ям або анонімно. Пожертви йдуть безпосередньо до фонду, тоді як ютуб обіцяє, що бере на себе всі додаткові витрати по транзакціях.

Запам'ятайте це відчуття, коли у вас є мета, але вам кажуть, що вона нереалістична. Пам'ятайте про це, коли вам потрібна якась надія. Пам'ятайте, що #TeamTrees починався з нуля,

– заявили активісти.

Що відомо про кампанію #TeamTrees

Кампанію #TeamTrees очолив YouTube-блогер Джиммі Дональдсон, відомий як MrBeast,

Метою акції стала боротьба зі зміною клімату, а її учасники хотіли довести, що ютуб "це не просто драматичний фестиваль",

Представники акції вважають, що висаджені дерева поглинуть з атмосфери 1,6 мільйона тонн вуглецю і очистять повітря від 115 тисяч тонн хімічних забруднень,

Висаджувати дерева почнуть у січні 2020 року. Закінчити висадку планують до грудня 2022 року. Більшість дерев посадять посадять у національних парках США.

Arbor Day Foundation запланувала висадити дерева на кожному континенті, крім Антарктиди. Організація не назвала конкретні місця, запропонувавши ознайомитися з попередніми проєктами.

Відзначимо, що згідно з дослідженням університету Меріленда, у 2018 році у всьому світі було вирубано 24,8 мільйона гектарів дерев.

Найбільше рослин вирубали у Росії – 5,56 мільйона гектарів. Згідно з цією статистикою, 20 мільйонів дерев, які хочуть посадити активісти, вирубується щодня.

Дивіться відео Mr. Beast про старт акції: