Театрализованная экскурсия по Тернополю: жители освобождали город от состоятельного хозяина

Призраки, состоятельные вельможи, средневековые танцы и бои со взрывами – такие помпезные театрализованные экскурсии происходят в Тернополе. В такой развлекательной форме горожанам и туристам рассказывают важные исторические события города. Все это бесплатно, поэтому посмотреть на такое действо, собралось немало желающих.

Эффектно началось театрализованное действо в Тернополе – с дыма и пламени вышла женщина. Это призрак дворянки Анны-Алоизы из рода князей Острожских – владелицы Тернополя в 18 веке.

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Между тем по улицам Тернополя шагал еще один владелец города – Тадеуш Туркул. Средневековые жители догоняли хозяина и вели переговоры, чтобы выкупить у него город.



Дворянка Анна-Алоиза

Чтобы избавиться от господина, который не заботился о городе, все его жители скинулись деньгами. "Чтобы город выкупить, – А от кого – Как от кого? От господина, – От злого господина! Он не хочешь ничего делать! Он только деньги собирает!", – говорилось в представлении.

Именно так Тернополь в 1843 году стал свободным городом и получил свой герб. Однако на этом экскурсия не закончилась. Туристам Тернополя также рассказали, как обороняли родной город от турок в конце 17 века. Свое очередь зрители от такого действа в восторге – их собралось более полутысячи.

Во-первых, история о Тернополе. Хотя здесь живу, но многого не знал. Во-вторых, люди вовлечены, интерактив и это не просто экскурсия, а экскурсия с театрализованным постановлением. Довольно интересно,

– рассказал посетитель экскурсии Александр Сохацкий.



Экскурсия по Тернополю

Всего в театрализованной экскурсии приняло участие около 40 человек. Организаторы говорят, такое действо может стать туристической изюминкой Тернополя. И уже запланировали следующую экскурсию в октябре. Тогда в подобном формате расскажут об уголовной истории города.