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      Театралізована екскурсія Тернополем: жителі звільняли місто від заможного господаря

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      Привиди, заможні вельможі, середньовічні танці та бої з вибухами – такі помпезні театралізовані екскурсії відбуваються в Тернополі. У такій розважальній формі містянам та туристам розповідають важливі історичні події міста. Усе це безкоштовно, то ж подивитися на таке дійство, зібралося чимало охочих.

      Ефектно розпочалося театралізоване дійство у Тернополі – з диму та полум'я вийшла жінка. Це привид дворянки Ганни-Алоїзи з роду князів Острозьких — власниці Тернополя у 18 столітті.

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      Тим часом вуличками Тернополя крокував ще один власник міста – Тадеуш Туркул. Середньовічні жителі наздоганяли господаря і вели перемовини, аби відкупити у нього місто.

      Тернопіль
      Дворянка Ганна-Алоїза

      Щоб позбутися пана, який не дбав про місто, усі його жителі скинулися грошима. "Щоб місто викупити! – А від кого? – Як від кого? Від пана! – Від злого пана! Він не хочеш нічого робити! Він тільки гроші збирає!", – йшлося у виставі.

      Саме так Тернопіль у 1843 році став вільним містом й отримав свій герб. Проте на цьому екскурсія не закінчилася. Туристам тернополяни також розповіли, як обороняли рідне місто від турків у кінці 17 століття. Своє чергою глядачі від такого дійства у захваті – їх зібралося більше півтисячі.

      По-перше, історія про Тернопіль. Хоч тут живу, але багато чого не знав. По-друге, люди залучені, інтерактив і це не просто екскурсія, а екскурсія з театралізованою постановою. Досить цікаво,
      – розповів відвідувач екскурсії Олександр Сохацький.

      Екскурсія Тернополем
      Екскурсія Тернополем

      Загалом у театралізованій екскурсії взяло участь близько 40 людей. Організатори кажуть, таке дійство може стати туристичною родзинкою Тернополя. І уже запланували наступну екскурсію у жовтні. Тоді у подібному форматі розкажуть про кримінальну історію міста.

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      Теги: Новини України Фестивалі Тернопіль
      Джерело: 24 канал
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