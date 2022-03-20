Город Мариуполь уже много дней страдает от обстрелов российских военных. Они не останавливаются ни днем, ни ночью. Неудивительно, что на улицах города можно увидеть разве что смельчаков. Один из них обнаружил среди развалин Tesla Model 3, передает 24 канал.

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Электромобиль немного уничтожили, но не разбили

А как тебе такое, Илон Маск?,

– сказал автор ролика за кадром.

Он также отмечает, что кто-то явно прыгал на этой машине. Видно также, что у нее открыто окно. Экран мультимедийной системы, кстати, на месте.

Смотрите, как выглядит Tesla Model 3, которую обнаружили среди развалин Мариуполя:

Заметим, что автомобиль зарегистрирован в Донецкой области. Подозреваем, что из-за отсутствия электроснабжения владелец просто не смог зарядить свой автомобиль и вывезти его из города.

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