Об этом в национальном эфире заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Он отметил, что следует понять: страна-агрессор сделает еще одну попытку наступления.

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Россия будет пытаться провести новое наступление

Арестович отметил, что сейчас войска России под Киевом фактически разгромлены, они стали в оборону, пытаются двигаться небольшими подразделениями. Украинские защитники их успешно уничтожают.

Однако, считает советник главы ОП, россияне попытаются бросить резервы на направления, где у них есть какие-то успехи. "Это, безусловно, будет зона ООС, в районе Мариуполя, может быть Харьковская область и под Киевом", – пояснил он.

По прогнозам Арестовича, это может произойти в течение 2 – 3,5 недели с участием добровольцев из стран Ближнего Востока.

Они накапливают резервы. По некоторым данным, из Абхазии, из Нагорного Карабаха, пытаясь под видом частичной мобилизации набрать военных и восстановить 20 – 30 батальонных тактических групп и снова ринуться в бой,

– подчеркнул советник главы ОП.

"Подмогу" россиян будет ждать разгром

В то же время он уточнил, что боеспособность людей, которых без боевого слаживания собрали и бросили в бой, будет соответствующей. Арестович заверил, что и с этим "подспорьем" для россиян украинцы успешно справятся.

Но и эти резервы "полягут". Это у нас может занять 10 дней, неделю. После этого они станут, потому что воевать будет им нечем,

– добавил он.

Далее "Россия пойдет на настоящие переговоры, а не бессмысленные ультиматумы".

Арестович также сообщил, что переломная точка в войне уже произошла несколько дней назад.

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