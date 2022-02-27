В Сумах ситуация под контролем защитников Украины – ВСУ уничтожили колонну вражеской автотехники.

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Нескольких россиян удалось взять в плен. Но, к сожалению, пострадавшие есть и с нашей стороны.

В течение дня зафиксированы обстрелы из артиллерии, есть пострадавшие. ВСУ уничтожили колонну вражеской автотехники с горючим, двое россиян взяты в плен,

– говорится в сообщении ВСУ.

Ранее стало известно, что вражеский обстрел в Сумах привел к гибели мирного жителя – в разрушенном в результате обстрелов доме нашли тело мужчины.

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