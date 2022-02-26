Согласно информации, группировка Воздушных Сил ВСУ производит отражение ударов противника и ведет систематические боевые действия.

Важно Основной целью операции оккупантов является окружение и блокировка Киева

Кроме того, сообщили, что в течение суток авиацией было выполнено 34 вылета на огневое поражение скоплений живой силы и техники в районе железнодорожной станции Городня Черниговской области. А также на место автомобильного моста – в районе населенного пункта Херсон.

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Сообщение Генерального штаба ВСУ

Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение воздушных ударов противника. Продолжает ведение систематических боевых действий. В течение суток авиацией Воздушных Сил выполнено 34 самолета/вылета на огневое поражение скоплений живой силы и техники в районе железнодорожной станции ГОРОДНЯ Черниговской области и автомобильного моста в районе населенного пункта Херсон.