Згідно з інформацією, угруповання Повітряних Сил ЗСУ здійснює відбиття ударів противника та веде систематичні бойові дії.

Важливо Основною метою операції окупантів є оточення і блокування Києва

Крім того, повідомили, що протягом доби авіацією було виконано 34 вильоти на вогневе ураження скупчень живої сили та техніки в районі залізничної станції Городня, що у Чернігівській області. А також на місце автомобільного мосту – в районі населеного пункту Херсон.

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Допис Генерального штабу ЗСУ

Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття повітряних ударів противника. Продовжує ведення систематичних бойових дій. Протягом доби авіацією Повітряних Сил виконано 34 літако/вильоти на вогневе ураження скупчень живої сили та техніки в районі залізничної станції ГОРОДНЯ Чернігівської області та автомобільного мосту в районі населеного пункту Херсон.