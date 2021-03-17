"ТЕДИС Украина" перечислила в государственный бюджет 1,4 миллиарда гривен налогов за 2020 год
За 2020 год компания "Тедис Украина" выплатила более 1,4 миллиарда гривен налоговых отчислений. Это на 5% больше, чем годом ранее. Как сообщает информационное агентство, из них около 612 миллионов гривен было направлено в центральный бюджет и почти 809 миллионов гривен – в местные бюджеты.
Источник:"Интерфакс-Украина"
При этом сумма уплаченного компанией "ТЕДИС Украина" розничного акциза, который пополнил местные бюджеты, составила 705 миллионов гривен, что позволило компании стать крупнейшим плательщиком розничного акциза по продаже табачных изделий в Украине.
Наша компания на протяжении своей десятилетней истории стабильно является одним из крупнейших плательщиков налогов Украины, а всего с момента основания "ТЕДИС Украина" перечислила в бюджет страны более 10 миллиардов гривен,
– отметил Тарас Корнияченко, генеральный директор компании "ТЕДИС Украина".
Напомним, что по итогам 2019 года компания перечислила в бюджеты разных уровней 1,35 миллиарда гривен налогов и вошла в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков страны по данным Государственной фискальной службы Украины.
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