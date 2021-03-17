За 2020 год компания "Тедис Украина" выплатила более 1,4 миллиарда гривен налоговых отчислений. Это на 5% больше, чем годом ранее. Как сообщает информационное агентство, из них около 612 миллионов гривен было направлено в центральный бюджет и почти 809 миллионов гривен – в местные бюджеты.

При этом сумма уплаченного компанией "ТЕДИС Украина" розничного акциза, который пополнил местные бюджеты, составила 705 миллионов гривен, что позволило компании стать крупнейшим плательщиком розничного акциза по продаже табачных изделий в Украине.

Наша компания на протяжении своей десятилетней истории стабильно является одним из крупнейших плательщиков налогов Украины, а всего с момента основания "ТЕДИС Украина" перечислила в бюджет страны более 10 миллиардов гривен,

– отметил Тарас Корнияченко, генеральный директор компании "ТЕДИС Украина".

Напомним, что по итогам 2019 года компания перечислила в бюджеты разных уровней 1,35 миллиарда гривен налогов и вошла в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков страны по данным Государственной фискальной службы Украины.