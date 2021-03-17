За 2020 рік компанія "ТЕДІС Україна" виплатила понад 1,4 мільярда гривень податкових відрахувань. Це на 5% більше, ніж роком раніше. Як повідомляє інформаційна агенція, з них близько 612 мільйонів гривень було направлено до центрального бюджету та майже 809 мільйонів гривень – до місцевих бюджетів.

При цьому сума сплаченого компанією "ТЕДІС України" роздрібного акцизу, який поповнив місцеві бюджети, склала 705 мільйонів гривень, що дозволило компанії стати найбільшим платником роздрібного акцизу з продажу тютюнових виробів в Україні.

Наша компанія протягом своєї десятирічної історії стабільно є одним з найбільших платників податків України, а всього з моменту заснування "ТЕДІС Україна" перерахувала в бюджет країни понад 10 мільярдів гривень,

– зазначив Тарас Корніяченко, генеральний директор компанії "ТЕДІС Україна".

Нагадаємо, що за підсумками 2019 року компанія перерахувала до бюджетів різних рівнів 1,35 мільярда гривень податків та увійшла в ТОП-100 найбільших платників податків країни за даними Державної фіскальної служби України.