Новые фургоны модели Master отправятся в региональные структурные подразделения в Житомир, Кропивницкий, Николаев, Полтаву, Сумы, Чернигов и другие города Украины.

Мы продолжаем плановое, системное обновление автомобильного парка компании. При выборе автомобилей мы обязательно обращаем внимание, с одной стороны, на соответствие последним экологическим стандартам, а с другой оцениваем эргономичность салона, чтобы нашим сотрудникам было комфортно выполнять свою работу,

– прокомментировал директор департамента логистики "ТЕДИС Украина" Дмитрий Мацяка.

Ранее генеральный директор "ТЕДИС Украина" Тарас Корнияченко в интервью изданию "Власть Денег" заявил, что за три-четыре года компания полностью обновит автопарк из 400 машин.

Напомним, что в 2020 году "ТЕДИС Украина" приобрел 40 новых автомобилей, а в этом запланировано 60. Следующее пополнение автопарка состоится в июле 2021 года.