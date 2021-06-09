Нові фургони моделі Master відправляться в регіональні структурні підрозділи в Житомир, Кропивницький, Миколаїв, Полтаву, Суми, Чернігів та інші міста України.

Ми продовжуємо планове, системне оновлення автомобільного парку компанії. При виборі автомобілів ми обов'язково звертаємо увагу, з одного боку, на відповідність останнім екологічним стандартам, а з іншого оцінюємо ергономічність салону, щоб нашим співробітникам було комфортно виконувати свою роботу,

– прокоментував директор департаменту логістики "ТЕДІС Україна" Дмитро Мацяка.

Раніше генеральний директор "ТЕДІС Україна" Тарас Корніяченко в інтерв'ю виданню "Власть Денег" заявив, що за три-чотири роки компанія повністю оновить автопарк з 400 машин.

Нагадаємо, що в 2020-му році "ТЕДІС Україна" придбав 40 нових автомобілів, а в цьому заплановано 60. Наступне поповнення автопарку відбудеться в липні 2021 року.