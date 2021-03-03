18 февраля одному из национальных лидеров в сфере дистрибуции FMCG-товаров компании «ТЕДИС Украина» исполнилось 10 лет. За это время компания построила эффективную и устойчивую бизнес-систему, позволяющую всего за две недели вывести на рынок Украины любой продукт. Рассказываем, как ей это удалось.

Сила №1 – бренд

В 2016 году компания "ТЕДИС Украина" обновила бренд и, как следствие, философию и позиционирование. Основные характеристики компании, а точнее, ее сильные стороны были заложены в самом названии – TEDIS.



Total – означает полное покрытие территории страны товаром. От Мукачево до Краматорска, от Чернигова до Измаила.



Efficiency – эффективность. В высококонкурентном дистрибуционном бизнесе этот критерий едва ли не ключевой залог успеха.



Distribution – дистрибуция как ядро бизнеса, насчитывающая 32 региональных структурных подразделения по всей Украине.



Innovation – инновационность как способность ежедневно генерировать новые идеи для улучшения бизнес–процессов. В компании создан Innovation Club, куда любой из 2300 сотрудников "ТЕДИС Украина" может предложить свой проект и в случае его одобрения – непосредственно внедрить.



Service – сервис, который уточняет позиционирование компании и более четко демонстрирует партнерам ее объективные конкурентные преимущества.



"ТЕДИС Украина проповедует тотальную эффективность с помощью качественной дистрибуции, основанной на инновациях и сервисе наивысшего уровня. Это наш ДНК", – говорит генеральный директор компании Тарас Корнияченко.

Сила №2 – корпоративные ценности и команда, разделяющая их

Наверняка вы назовете немало компаний, для которых корпоративные ценности просто формальность, размещенная в соответствующем разделе на корпоративном сайте. И в ежедневной жизни сотрудники ими не то, что не руководствуются, а даже и не назовут все. "ТЕДИС Украина" в этом случае противоположный пример. Здесь корпоративные ценности как стрелка компаса, указывающая верный путь.



В компании в качестве корпоративных ценностей выбраны команда, влияние на результат, развитие, уважение, принадлежность к большой и стабильной компании, достойный уровень жизни и труда.



"Нам важно, чтобы каждый сотрудник был ориентирован на достижение общего результата, обладал высоким уровнем внутренней мотивации и самоорганизации, – рассказывает директор департамента по работе с персоналом "ТЕДИС Украина" Ирина Ивасюк. – У нас демократический стиль управления – у каждого члена команды есть право на собственное мнение и при этом каждый несет ответственность за общий результат".



По словам Ирины Ивасюк, вторая корпоративная ценность – "Влияние на результат" – подразумевает под собой нацеленность и проактивность в его достижении: "Для нас исключительно важно, чтобы сотрудники не оставались в стороне от тех процессов, которые происходят в компании".



Если же говорить о следующей корпоративной ценности, "Развитии", то в "ТЕДИС Украина" убеждены, что, только решая новые, разнообразные и сложные задачи, сотрудники развиваются как профессионально, так и личностно.



Отдельно следует сказать о ценности "Уважение", которая также культивируется в "ТЕДИС Украина". По словам генерального директора компании Тараса Корнияченко, под "уважением" в команде подразумевается признание равности другого, доверие, честность и открытость: "Уважение гарантирует право быть услышанным", – подчеркивает СЕО компании.



Принадлежность к большой и стабильной компании дает cотрудникам компании уверенность в завтрашнем дне, поскольку компания обеспечивает официальное трудоустройство и социальную защиту, карьерное развитие, достойный уровень оплаты труда и комфортные условия работы.

Сила №3 – бизнес–подход

В вопросах ведения бизнеса "ТЕДИС Украина" руководствуется тремя основополагающими принципами – это эффективность, прозрачность и прогнозированность.



Согласитесь, что только при условии соответствия всем этим качествам возможно долгосрочное партнерское сотрудничество с такими всемирно известными компаниями как Philip Morris International, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco, British American Tobacco.



"С "ТЕДИС Украина" наша компания сотрудничает на протяжении уже многих лет и за это время у нас сложились деловые конструктивные отношения. Компания "ТЕДИС Украина" зарекомендовала себя как надежный партнер, стабильно выполняя взятые на себя обязательства", – говорит директор "Империал Тобакко" Растислав Чернак.



"С компанией "ТЕДИС Украина" работаем уже не первый год и хорошо знаем друг друга. В течение всех этих лет компания демонстрирует себя как предсказуемого и эффективного партнера, как одна из крупнейших дистрибьюторских компаний в Украине. Отдельно отметим инновационность "ТЕДИС" в области новейших технологий и диджитализации"", – добавляет руководитель отдела торгового маркетинга и дистрибуции компании "Бритиш Американ Тобакко Украина" Сергей Димитращук.



Вместе с таким цивилизованным подходом к ведению бизнеса, в Украине, увы есть и крайне негативное явление – контрафактная и контрабандная табачная продукции. Недавнее исследование компании "KANTAR Украина" показало, что по итогам 2020 года объем нелегальных сигарет в стране эквивалентен 5,3 миллиарду гривен. В это же время "ТЕДИС Украина" системно и регулярно выступает за прозрачность рынка, своим примером показывая, как нужно работать: в полном соответствии с действующим законодательством. Только это гарантирует государству системное наполнение центрального и местных бюджетов.



Например, за 10 лет работы "ТЕДИС Украина" перечислила свыше 10 миллиардов гривен налогов, а в недавней колонке Тараса Корнияченко, опубликованной на сайте информационного агентства "Интерфакс–Украина", руководитель компании написал, что по итогам 2020 финансового года этот показатель превысит 1,4 миллиарда гривен. Это и есть подтверждение принципа прогнозируемости, следуя которому "ТЕДИС Украина" обеспечивает максимальную полноту и дисциплину налоговых поступлений.



Подход к работе в "ТЕДИС Украина" основан на принципах японской философии Кайдзен – это постоянный поиск небольших улучшений, которые в совокупности дают большой результат.

"Мы ни на секунду не останавливаемся и продолжаем свое развитие. А поскольку предела совершенству нет, то и в будущем нас ждет немало работы", – резюмирует генеральный директор компании "ТЕДИС Украина" Тарас Корнияченко.