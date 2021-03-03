18 лютого одному з національних лідерів в сфері дистрибуції FMCG-товарів компанії "ТЕДІС Україна" виповнилося 10 років. За цей час компанія побудувала ефективну і стійку бізнес-систему, що дозволяє всього за два тижні вивести на ринок України будь-який продукт. Розповідаємо, як їй це вдалося.

Сила №1 – бренд

У 2016 році компанія "ТЕДІС Україна" оновила бренд і, як наслідок, філософію і позиціонування. Основні характеристики компанії, а точніше, її сильні сторони були закладені в самій назві – TEDIS.

Total – означає повне покриття території країни товаром. Від Мукачева до Краматорська, від Чернігова до Ізмаїла.

Efficiency – ефективність. У висококонкурентному дистрибуційному бізнесі цей критерій чи не ключова запорука успіху.

Distribution – дистрибуція як ядро ​​бізнесу, яка налічує 32 регіональних структурних підрозділи по всій Україні.

Innovation – інноваційність як здатність щодня генерувати нові ідеї для поліпшення бізнес-процесів. У компанії створено Innovation Club, де будь-який з 2300 співробітників "ТЕДІС Україна" може запропонувати свій проєкт і в разі його схвалення – безпосередньо впровадити.

Service – сервіс, який уточнює позиціонування компанії і більш чітко демонструє партнерам її об'єктивні конкурентні переваги.

"ТЕДІС Україна" провадить тотальну ефективність за допомогою якісної дистрибуції, заснованої на інноваціях і сервісі найвищого рівня. Це наш ДНК", – сказав генеральний директор компанії Тарас Корніяченко.

Сила №2 – корпоративні цінності і команда, що розділяє їх

Напевно, ви назвете чимало компаній, для яких корпоративні цінності просто формальність, розміщена у відповідному розділі на корпоративному сайті. І в повсякденному житті співробітники ними не те, що не керуються, а навіть і не назвуть всі. "ТЕДІС Україна" в цьому випадку протилежний приклад. Тут корпоративні цінності як стрілка компаса, що вказує вірний шлях.

У компанії корпоративними цінностями є команда, вплив на результат, розвиток, повага, приналежність до великої і стабільної компанії, гідний рівень життя і праці.

"Нам важливо, щоб кожен співробітник був орієнтований на досягнення загального результату, володів високим рівнем внутрішньої мотивації і самоорганізації, – розповідає директор департаменту по роботі з персоналом "ТЕДІС Україна" Ірина Івасюк. – У нас демократичний стиль управління – у кожного члена команди є право на власну думку і при цьому кожен несе відповідальність за загальний результат".

За словами Ірини Івасюк, друга корпоративна цінність – "Вплив на результат" – має на увазі під собою націленість і проактивність в його досягненні: "Для нас дуже важливо, щоб співробітники не залишалися осторонь від тих процесів, які відбуваються в компанії".

Якщо ж говорити про наступну корпоративної цінності, "Розвиток", то в "ТЕДІС Україна" переконані, що тільки вирішуючи нові, різноманітні і складні завдання, співробітники розвиваються як професійно, так і особистісно.

Окремо слід сказати про цінності "Повага", яка також культивується в "ТЕДІС Україна". За словами генерального директора компанії Тараса Корніяченко, під "повагою" в команді мається на увазі визнання рівності іншого, довіра, чесність і відкритість: "Повага гарантує право бути почутим", – підкреслює СЕО компанії.

Належність до великої і стабільної компанії дає співробітникам компанії впевненість в завтрашньому дні, оскільки компанія забезпечує офіційне працевлаштування та соціальний захист, кар'єрний розвиток, гідний рівень оплати праці та комфортні умови роботи.

Сила №3 – бізнес-підхід

У питаннях ведення бізнесу "ТЕДІС Україна" керується трьома основними принципами – це ефективність, прозорість і прогнозованість.

Погодьтеся, що тільки за умови відповідності всім цим якостям можливе довгострокове партнерське співробітництво з такими всесвітньо відомими компаніями як Philip MorrisInternational, Japan Tobacco International, ImperialTobacco, British American Tobacco.

"З "ТЕДІС Україна" наша компанія співпрацює протягом вже багатьох років і за цей час у нас склалися ділові конструктивні відносини. Компанія "ТЕДІС Україна" зарекомендувала себе як надійний партнер, стабільно виконуючи взяті на себе зобов'язання", – сказав директор "Імперіал Тобакко" Ростислав Чернак.

"З компанією "ТЕДІС Україна" працюємо вже не перший рік і добре знаємо один одного. Протягом усіх цих років компанія демонструє себе як передбачуваного і ефективного партнера, як одна з найбільших дистриб'юторських компаній в Україні. Окремо відзначимо інноваційність "ТЕДІС" в області новітніх технологій і діджиталізації", – додає керівник відділу торгового маркетингу та дистрибуції компанії "Бритіш Американ Тобакко Україна" Сергій Димитращук.

Разом з таким цивілізованим підходом до ведення бізнесу, в Україні, на жаль, є і вкрай негативне явище – контрафактна і контрабандна тютюнова продукція. Недавнє дослідження компанії "KANTAR Україна" показало, що за підсумками 2020 року об`єм нелегальних сигарет в країні еквівалентний 5,3 мільярда гривень. В цей же час "ТЕДІС Україна" системно і регулярно виступає за прозорість ринку, своїм прикладом показуючи, як потрібно працювати: в повній відповідності до чинного законодавствв. Тільки це гарантує державі системне наповнення центрального і місцевих бюджетів.

Наприклад, за 10 років роботи "ТЕДІС Україна" перерахувала понад 10 мільярдів гривень податків, а в недавній колонці Тараса Корніяченко, опублікованій на сайті інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна", керівник компанії написав, що за підсумками 2020 фінансового року цей показник перевищить 1,4 мільярда гривень. Це і є підтвердження принципу прогнозованості, завдяки якому "ТЕДІС Україна" забезпечує максимальну повноту і дисципліну податкових надходжень.

Підхід до роботи в "ТЕДІС Україна" заснований на принципах японської філософії Кайдзен – це постійний пошук невеликих покращень, які в сукупності дають великий результат.

"Ми ні на секунду не зупиняємося і продовжуємо свій розвиток. А оскільки межі досконалості немає, то і в майбутньому нас чекає немало роботи", – резюмував генеральний директор компанії "ТЕДІС Україна" Тарас Корніяченко.