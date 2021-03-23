"ТЕДИС Украина", один из ведущих дистрибуторов FMCG-товаров, вошел в рейтинг самых динамичных компаний страны по версии журнала "НВ". В частности, компания заняла 68 место среди 100 участников.

Кроме того, "ТЕДИС Украина" стала 12 В ТОП-100 крупнейших компаний по индустриям и №1 в сегменте "Потребительские товары".

Заметим, что журнал "НВ" в партнерстве с компанией визуальных решений Top Lead впервые представил рейтинг самых динамичных компаний Украины. Рейтинг опубликован в № 10 журнала "Новое Время" от 18 марта 2021 года.

Напомним, что в этом году "ТЕДИС Украина" вошел в 50 лучших работодателей по версии журнала Forbes Ukraine, а также в ТОП-25 работодателей для молодежи.