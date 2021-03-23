"ТЕДІС Україна", один з провідних дистрибуторів FMCG-товарів, увійшов до рейтингу найдинамічніших компаній країни за версією журналу "НВ". Зокрема, компанія посіла 68 місце серед 100 учасників.

Крім того, "ТЕДІС Україна" стала 12 в ТОП-100 найбільших компаній по індустріях і №1 в сегменті "Споживчі товари".

Зауважимо, що журнал "НВ" у партнерстві з компанією візуальних рішень Top Lead вперше представив рейтинг найдинамічніших компаній України. Рейтинг опублікований в № 10 журналу "Новий Час" від 18 березня 2021 року.

Нагадаємо, що в цьому році "ТЕДІС Україна" увійшов до 50 кращих роботодавців за версією журналу Forbes Ukraine, а також до ТОП-25 роботодавців для молоді.