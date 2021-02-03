Верховный Суд 2 февраля поставил точку в судебном споре "ТЕДИС Украина" и Антимонопольного комитета Украины, который обвинял компанию в якобы совершении антиконкурентных согласованных действий и наложил штраф в размере 3,4 миллиарда гривен.

Источник: "ТЕДИС Украина"

"ТЕДИС Украина" обжаловала данные претензии в судебном порядке, доказав свою правоту и безосновательность обвинений со стороны государственного регулятора.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу "ТЕДИС Украина", отменил решение первой и апелляционной инстанций и принял новое решение, которым удовлетворил иск "ТЕДИС Украина" о признании недействительным решения АМКУ в части, касающейся ООО "ТЕДИС Украина". Данное решение окончательное и обжалованию не подлежит.

"Мы рады приветствовать итоговое решение Верховного Суда. С самого начала этого процесса мы четко понимали, что справедливость будет на нашей стороне и смогли это доказать перед высшим судебным органом страны. "ТЕДИС Украина" на протяжении всей десятилетней истории работает исключительно в правовом поле",

– подчеркнул генеральный директор компании "ТЕДИС Украина" Тарас Корнияченко.

Справка о компании "ТЕДИС Украина"

"ТЕДИС Украина" – одна из ведущих украинских компаний по оказанию логистических и дистрибуционных услуг в области потребительских товаров. Национальная логистическая структура насчитывает 32 региональных структурных подразделения. Благодаря группе прямых продаж из 340 лучших специалистов, компания охватывает розничную торговую сеть, состоящую из около 50 000 розничных точек продаж по всей территории Украины.

Общий штат компании насчитывает 2 500 сотрудников. Компания входит в пятерку лучших в рейтинге "Лучшие компании для лидеров" в Украине, согласно опросу, проведенному Korn Ferry HAY Group. "ТЕДИС Украина" вошла в 5-ку среди всех оптовых компаний в ТОП-100 плательщиков налогов по данным Государственной налоговой службы Украины за 2019 год.

Также компания "ТЕДИС Украина" заняла 8 место в рейтинге "100 крупнейших частных украинских компаний" и 26 место в рейтинге "50 лучших работодателей" по версии журнала Forbes Ukraine.